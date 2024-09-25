日本和食烹飪學校擴展到英國＝培養傳播正宗日本料理的人才

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【倫敦時事】隨著全球日本料理熱潮持續，東京壽司日本調理專門學校（東京都世田谷區）倫敦分校於23日開幕並開始全面授課。根據日本駐英國大使館介紹，這是英國第一個可以學習正宗日本料理的教育機構。這個想法是透過教授壽司和日本料理的基礎知識、並培養了解日本飲食文化的人來幫助普及日本料理。

自從「日本料理（和食）」，日本人民的傳統飲食文化被聯合國教科文組織（UNESCO）登記為非物質文化遺產以來，已經過去了十多年，日本料理正在獲得人們的積極認可。英國人都有「日本料理很健康」這樣的印象。然而，在英國，人們偏向高價餐廳和連鎖店，能夠以相對實惠的價格提供正宗口味的和食餐廳數量有限。

倫敦校除了為期六個月的課程，讓學生學習如何使用刀具、如何製作湯料以及日本飲食文化等基礎知識外，還提供基於主題的短期課程。講師志田由彥（63歲）表示：「中產階級的發展很重要。我想傳播可以使用當地食材製作的日本料理」。他並表示希望進一步普及日本料理。

在同一所學校學習的凱・惠特（23歲），同時在倫敦一家壽司店當學徒，他表情驚訝地說：「有很多事情我還不知道，例如硬水（英國很常見）與軟水（在日本）會影響烹飪等，這讓我覺得很有趣」。



在正式講座開始前，學生們正在學習如何製作壽司＝攝影日期不明、倫敦（東京壽司日本調理專門學校提供・時事）



東京壽司日本調理專門學校倫敦分校首日聽課的學生們＝23日、倫敦

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