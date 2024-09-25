能登暴雨致8人死亡＝已過72小時仍有超過360人遭孤立，搜尋繼續

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石川縣能登半島北部發生創紀錄暴雨，消防和警察部隊於24日當天繼續搜尋失蹤者。截至當天上午，距離日本氣象廳發布大雨特別警報已經過了「黃金72小時」，讓生還率大幅下降。當地確認新增死亡1例，死亡人數達8人。另根據消息指出，有360多人被困在一個偏僻的村莊，該縣正在全力恢復因土石崩塌而關閉的道路。

根據縣政府稱，這次暴雨共造成7人死亡，其中輪島市6人，珠洲市1人。目前有2人失踪，5人無法聯絡且下落不明。

根據消防單位等和其他消息人士指出，當晚，珠洲市大谷町的搜救現場救出了一名人士，但已確認死亡。警方認為死者她是一名當地79歲下落不明的女性，正在努力確認她的身分。

由於流經輪島市的塚田川發生氾濫，輪島市久手川町多處房屋被沖毀，包括一名14歲中學生在內的3人至今仍無法聯繫上。大約520名消防員、警察和自衛隊繼續搜尋，但無法確認他們的安全。

截至24日下午4點，輪島市等46個偏僻村莊至少有367人被困住。共有621人遭到疏散、約2900戶家庭斷電、約5200戶家庭斷水。

根據該縣稱，約40名救災志工進入輪島市，進行救災垃圾清理工作，並清除被洪水淹沒的臨時住房中的土沙。

根據輪島市教育委員會消息，市內學校已確認發生洪水、斷水，所有市立小學和中學（9所小學、3所中學）暫時停課至25日。



警方人員在塚田川流域進行搜尋中，多名居民仍下落不明＝24日下午、石川縣輪島市

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