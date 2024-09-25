深圳10歲男童刺殺事件：上川陽子要求中國懲罰嫌犯、中國則急於冷靜下來

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【紐約時事】日本時間23日（24日），外務大臣上川陽子在訪問的紐約會見中共中央政治局委員、外交部長王毅約一個小時。會議的大部分時間都在討論廣東省深圳日本男童遭刺死的事件。上川陽子要求中方嚴懲嫌犯，而王毅則呼籲日方「冷靜應對」。

事件中，深圳日本人學校的一名10歲男童在上學途中被一名男子刺死。目前動機和背景尚未透露。

上川陽子強烈要求盡快找出包括犯罪動機在內的事實，並呼籲採取具體措施確保日本國民的安全。上川還提出要嚴厲打擊社群網路上毫無根據的、惡意的、反日的貼文。

對此，王毅則解釋稱，「這是一起偶發的個人事件，大家都不願意看到，我們會依法處理」。根據中國外交部稱，王毅還敦促日方「避免將此事上升為政治問題，導致事態升級」，並呼籲日方「冷靜理性」作出回應。

中方之所以如此努力平息事態，是因為如果這一事件被認為與中國國內的反日情緒有關，可能會演變成政治問題，對日中關係造成嚴重打擊。首相官邸的一位消息人士指出，「中國也知道，如果採取錯誤的應對措施，就不會出現轉圜」。



外務大臣上川陽子（前左）與中共中央政治局委員、外交部長王毅（前右二）會談＝23日、美國紐約（外務省提供）

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