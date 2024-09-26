經合組織預測：2024年世界經濟成長將升至3.2%，日本陷入負成長

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【巴黎時事】經濟合作暨發展組織（OECD），於25日發布最新經濟展望，將2024年全球經濟成長上調至3.2%，較先前5月份的預測提高0.1個百分點。由於通膨率下降、實際收入改善以及政策利率下降，預計需求將保持強勁。然而對於日本，該組織預測將下降至負0.1%。

2025年世界成長率預計將維持在3.2%不變。2023年時這一數字為3.1%。

從2024年分國家成長率來看，先前預測不變：美國2.6%、歐元區0.7%、中國4.9%。同時，印度將利率上調至6.7%，英國、巴西、俄羅斯和沙烏地阿拉伯也調高了利率。

日本2011年經濟成長率為1.7%，但受能登半島地震等因素影響，2024年1至3月跌至負值。有鑑於此，OECD將全年預測從先前的正0.5%、下調0.6個百分點至負0.1%。由於薪資上漲和豐厚的獎金，實際工資正在增加，預計到2025年將恢復至+1.4%。

經合組織指出，中東敵對局勢升級、俄羅斯入侵烏克蘭、通貨膨脹趨勢以及長期高利率的影響，是經濟成長的主要下行風險。



經濟合作暨發展組織（OECD）＝巴黎（AFP時事）

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