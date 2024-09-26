能登爆雨致11死＝5000戶家庭斷水，恢復生活步調延遲

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石川縣能登半島北部遭遇創紀錄爆雨，警方和消防員於25日繼續搜尋，再度發現3具遺體。暴雨已造成11人死亡。大約5,000戶家庭（主要位於輪島市）仍然斷水當中，許多當地家庭擔心恢復作業上會持續延誤。

在輪島市久手川町的搜索現場發現了一具女性屍體，經確認後為無法聯繫上親屬的井角祐子（68歲）。在同一地區，多棟房屋被塚田河的洪水沖毀，兩名高齡男子與一名14歲的中學女生仍然失蹤。

根據消防部門稱，在塚田川河口以東約1公里處的海岸還發現了一具屍體。性別未知。

在同市町野町曾曾木的海灘上也發現一具屍體，目前正在努力確認其身分。毗鄰該地區的珠洲市真浦町目前有一名70歲男子失蹤當中。

根據縣政府稱，輪島市另有6人死亡，珠洲市有2人死亡。目前共有2人失踪，其中1人在珠洲市，1人在能登町。輪島市門前町的中村菊枝（75歲）被列入無法聯繫到的安全人員名單內，讓總數來到5人。

25日，知事馳浩宣布，由於近期遭受暴雨破壞，他打算要求國家政府立即將該地區指定為嚴重災害地區。停水地區沒有太大的變化，未來恢復可能會延遲。

根據該縣通報指出，截至當天下午3點，因封路導致的偏僻村莊已獲得解決，7個地區16個地點有157人居住。另一方面，輪島、珠洲、能登三個市町的31個地方設立了避難所，疏散了514人。約1700戶家庭仍斷電中。



警方繼續在被洪水淹沒的塚田川流域尋找失蹤人員＝25日、石川縣輪島市

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