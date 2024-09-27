東北新幹線連結不順肇因金屬片？JR東日本發現開關後面有異常零件

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先前因宮城縣大崎市運行中的東北新幹線「隼・小町6號」出現連結時脫鉤，不得不緊急停車的問題，JR東日本在26日宣布，在從車尾移走重新連接火車時，發現駕駛室上的開關有金屬物。看起來該金屬物是導致電流在不尋常的位置流動，導致連接中斷。該消息並於當天在東京都內舉行的記者會中正式宣布。

根據JR東日本旅客鐵道表示，在小町號的駕駛室的開關後面，發現了許多金屬片。這些碎片似乎是車輛製造過程中鑽孔時所產生的碎片，長約2公分。

發生問題的小町號列車編組，是於2013年7月交付款式，但當時未對背面進行檢查。因此隼鳥號這邊當時沒有發現任何異常。

當該公司透過在開關背面放置一塊金屬片進行「再現實驗」時，證實連接會斷開。在對所有現行96輛聯合運行的新幹線列車進行的調查中，在小町和其他地方使用的其他10輛E6系列列車中，也發現類似的金屬碎片，並將其移除。

為防止再次發生這種情況，該公司決定斷開開關的接線。E6系列計畫於27日完成，其他配置車輛計畫10月底完成。

JR東日本常務池田裕彥在記者會上表示謝罪說：「我們給很多人帶來了不便」。為防止類似情況再次發生，池田表示「我們希望與製造商合作，一起從各個角度採取措施」。

事故發生在19日上午8點剛過。當隼鳥6號（10輛）和小町6號（7輛）以每小時約315公里的速度行駛在古川和仙台之間時，發生脫鉤情形，不得不緊急停車。受此影響，東北新幹線全線停駛約5小時，影響約4萬5000名乘客。

這是自1992年新幹線開通以來，首次在運作過程中發生連結脫落的情況。



東北新幹線連接鬆動意外中，在小町號發現的金屬碎片（JR東日本提供）



東北新幹線連接鬆動意外中，在調查結果記者會上低頭道歉的JR東日本常務池田裕彥（中央）等人＝26日下午、東京都澀谷區

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