三大銀行與日本政投銀考慮投資Rapidus＝總計達250億日圓

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根據26日消息指出，三菱UFJ銀行等三大銀行正考慮與日本政策投資銀行，一同向Rapidas（東京）投資總計高達250億日圓，希望能實現次世代半導體的國產化。該三大銀行等將與國家政府等一起，支持2027年開始大規模生產半導體所需的資金。先前已將在本月內向Rapidus提交表達投資意願之文件。

Rapidus估計次世代半導體的量產總共需要5兆日圓。政府迄今決定提供最多9200億日圓的補貼，但籌集民間資金更是實現該計畫的一大挑戰。

此次，三大銀行將分別投資最多50億日圓，政治投資銀行將投資最多100億日圓。銀行不得持有公司5%以上的投票權，其對公司的實際投資金額仍維持在規定範圍之內。

如果這筆投資得以實現，這將是三菱UFJ銀行自2022年10月出資3億日圓以來再度追加投資。三井住友銀行、瑞穗銀行和政投銀將成為Rapidus的新股東。該投資的實施預計將於2025年中期之後進行。



Rapidus的商標（AFP時事）

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