石破茂成為自民黨新總裁＝新首相下月1日就任

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9月27日，自民黨總裁選舉舉辦投開票，確定首相岸田文雄的繼任者將為前幹事長石破茂（67歲），石破在決選中獲勝，當選第28任總裁。隨後，石破將在黨總部召開記者會，明確治國理政基本方針。預計石破將在10月1日召開的臨時國會上被提名為第102任首相。焦點往後將集中在眾議院解散和接下來大選的時間。

記者會結束後，石破將立即開始改組黨內人事和役員，其中包括最要的幹事長。新的黨執行部將於30日就職。黨內正在討論眾議院選舉的投開票日期，目前可能為10月27日和11月10日。

在27日舉行的首輪總裁選舉中，經濟安全擔當大臣高市早苗（63歲）在第一輪中獲勝，但未能獲得過多數票，選舉進入第二輪。最後結果顯示，石破獲得215票，擊敗獲得194票的高市早苗。

在總裁選舉中，石破將他的第五度出馬競選定位為他的「最後的挑戰」。有鑑派系私用資金醜聞造成對方嚴重的政治不信任，石破提到對相關國會議員選舉上不會受到黨內推薦外，他也呼籲建立亞洲版的北大西洋公約組織（NATO）和防災省。



被選為自民黨新總裁的前幹事長石破茂＝27日下午、東京・永田町

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