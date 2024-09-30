10月起日本郵政、電費、瓦斯費調漲＝日常生活負擔加重

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從十月起，包括日常商品和服務的價格將會改變。塑膠瓶裝飲料和加工肉製品的價格將一次全部上漲，郵資和電瓦斯費的負擔將更加沉重。家庭財務收支平衡可能將變得更加困難。國家制度中，則是將有計劃地擴大兒童津貼。

根據帝國資料庫對195家食品公司的調查顯示，10月約有3000種食品和飲料價格上漲，這有望是一年中漲幅最大的月份。10月1日，「麒麟 午後的紅茶 Straight Tea」（500ml）的建議零售價將從173日圓上調至195日圓。伊藤火腿也將40種家居產品的價格提高最多20%。

郵寄時，包括密封信件（25克以下，標準尺寸）調整為售價110日圓（目前84日圓），明信片為售價85日圓（63日圓）。這是自1994年以來30年來密封信件價格的首次上漲，不包括消費稅稅率調整期間。郵局將以新的收費和差額出售郵票。

對於電力和天然氣，政府為應對極端高溫而提供的補貼將減少。東京電力服務範圍內的標準家庭（使用260千瓦時），其中包括補帖減額的影響，將需要額外支付10月使用費396日圓（11月計費）。

10月1日起，浮動型房屋貸款標準利率預計上調，約70%的投保人採用浮動型。日本銀行追加升息將會產生影響。在許多情況下，現有合約的利息支付，將從明年1月開始增加。四大財險全國個人火災保險保費將平均調高約10%。

另一方面，在收入方面，從10月1日起，各都道府縣的最低工資每小時提高50日圓至84日圓。價格最高的是東京，為1163日圓（去年為1113日圓），最低的是秋田，為951日圓（去年為897日圓）。

日常生活所熟悉的國家制度也正在不斷改變。兒童津貼將擴大到高中生，收入限制也將取消。實際付款將於12月開始。員工人數51人以上的企業的兼職員工皆可以加入厚生年金。此前，對於從業人員在101人及以上的人來說，退休金更為豐厚。

醫藥品方面，專利到期的品牌藥的非處方藥負擔將會增加。其中包括1096種商品，其中包括為嬰兒開出的保濕劑「喜療妥」和膏藥「Mohrus Pap」。

其他主要大公司也計劃更改名稱，例如日立造船將更名為「Kanadevia」。



超市購物者（資料照）（AFP時事）

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