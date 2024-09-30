眾議院選舉預計10月27日投開票＝石破茂的意向，預計9日解散國會

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自民黨新總裁石破茂於29日表態，未來的眾議院選舉日程將於10月15日公佈，10月27日計票。多名黨內幹部證實這項消息。這是假設首相在10月1日就職，並在9月30日確認解散方針。另一方面，要求在國會先進行全面辯論的在野黨必然會予以抵制。

石破茂在29日的NHK節目中強調，「首相將出現更迭。國民應該盡快做出決定」。認為首相更迭後，決定必須迅速解散眾議院，舉行總選舉，藉以爭取民眾的信任。在另一個富士電視台的節目中，他則是說「越快越好」。

繼10月1日新內閣就職後，朝野正在協調新首相石破茂將於4日在眾議院和參議院發表演講表達自己的信念。預計會議在7日，屆時將由各黨代表將提問後，國會將於9日解散。石破茂身邊的幹部表示，如果27日投開票，則國會很有可能在9日解散。

有關解散一事，石破茂野表示，最好是在國會進行辯論後才解散。在野黨黨準備向眾議院預算委員會提出質詢，有關國會日程的談判可能會加劇。石破茂正在考慮在9日舉行與立憲民主黨代表野田佳彥等人的黨魁辯論，而透過召開預算委員會會議辯論。

石破茂在NHK節目中稱，他打算出席10月在寮國舉行的東南亞國家協會（東協）相關高峰會。預計與會者將於10日和11日同時參加，眾議院本會議的解散眾議院日期恐怕將縮小至9日。

有關眾議院選舉，石破考慮「10月29日公告，11月10日投開票」，但自民黨內部強烈主張不等與眾議院全面辯論就解散國會。一些政府和執政黨內部人士指出，若是11月投票將延後預定編制的2024財年追加預算的通過，並導致2025年度預算的編制會變得困難。



石破茂 自民黨總裁

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