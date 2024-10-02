各大公司舉辦就職內定儀式＝一部分透過網路來參加

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10月1日當天，以各大公司為中心，替計劃於2025年春季入職的人員舉行就職內定儀式。隨著這幾年新冠疫情流行的減弱，面對面的形式舉辦回復成為主流，但一些公司仍在網路上舉行儀式。

久保田企業將其位於大阪市的總部與內定人員線上參與，共有284人與會。這種內定儀式自新冠病毒疫情以來就已確立，為了加深友誼，今年該公司還舉辦內定人士間的線上交流會談。

NEC於上午和下午分兩批在東京總部舉行，共有700多人參加。在上午的會議上，前日本國家橄欖球隊隊員田中史朗出場並鼓勵參加者，他稱：「透過展現自己作為社會的一員，大家都可以抓住機會」。

參加的東京農工大學四年級學生市川倫子（22歲）表示：「從甄選階段開始，我與內定人員和社員進行很多互動，這有助於緩解擔憂。我很期待在溫暖的環境中一起工作」。

與去年同樣，該公司還讓其家長可以在線上觀看公司內定儀式。



參加NEC內定儀式的學生們＝1日上午、東京都港區

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