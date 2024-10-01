「成為大家摯愛的東海道新幹線」＝通車60週年東京車站發車儀式

Newsfrom Japan

10月1日，東海道新幹線迎來開通60週年。JR東海在東京車站舉行首班列車發車紀念儀式。社長丹羽俊介、站長和知勝之等九人出席，在眾多鐵道迷的見證下，目送了早上6點發往博多的「希望號一號」列車。

丹羽社長在儀式上表示：「展望未來，從今天開始，我們希望讓東海道新幹線更加受到大家的喜愛」。當站長和知勝之舉起右手示意出發時，希望號大聲鳴喇叭出發。

東京豐島區一名14歲的中學二年級學生，早上5點左右與朋友一起來到現場觀看儀式，他滿意地說：「很高興能夠聽到喇叭聲」。’

東海道新幹線是1964年東京奧運會之前的10月1日，在東京和新大阪之間開通。它被稱為「夢幻超特級」，在傳統線路則需要六個半小時的時間內，僅需四個小時就可連接兩個主要城市。

目前，新幹線最高時速為每小時285公里，最短時間已縮短為2小時21分鐘。它已成為日本的大動脈，平均每天有372趟列車運行，運送約43萬人次。另一方面，因為災害的計畫性停駛、或因故障而中斷的影響仍產生重大影響。JR東海現在的新目標是盡快開通直線中央新幹線。



JR東海社長丹羽俊介在東海道新幹線開通60週年紀念儀式上致詞＝1日上午、東京車站



東海道新幹線開通60週年紀念儀式舉行＝1日上午、JR東京車站

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]