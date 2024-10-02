石破內閣就職＝強調「理解與同理心」－首相9日宣布解散眾議院

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自民黨總裁石破茂（67歲），在1日召開的臨時國會上被提名為第102任首相。在皇居舉行的首相任命儀式和內閣認證儀式之後，自民黨和公明黨聯合組成的石破內閣正式成立。石破首相在首相官邸召開記者會，宣布將於9日解散眾議院，並按照「15日公告與27日投開票」的日程進行眾議院選舉。他將自己的內閣定位為「理解與同理心內閣」。

首相在記者會上解釋說，眾議院選舉是「詢問國民是否可信任這個內閣，或者是否有其他選擇的可能」。他說明，內閣的基本政策是保障五大事：（1）規則、（2）日本、（3）人民、（4）地方，以及（5）年輕人及女性的機會。

有關經濟政策，石破強調，「我們將進行優先克服通貨緊縮的經濟和財政管理。將繼承岸田政府推行的經濟政策」。他表示打算就包括應對物價上漲的緊急措施，例如為低收入者提供福利等盡快制定經濟措施，。

日本內閣官房長官林芳正（63歲）1日晚間在記者會上宣布，將於3日對副大臣和政務官人事進行改組。

首相預計將在4日的參眾議院兩院本會議上發表所信演說。執政黨決定將臨時國會會議延長至9日。對於在野黨提出時程，其中在野黨可於7日和8日就首相談話提出代表質問，並在9日舉行黨領袖之間的討論，但尚未達成共識。

石破在眾議院全體會議上接受提名後，在官邸會見了公明黨代表石井啟一。組閣總部成立，新內閣組成正式確定。林芳正宣布內閣名單。

首相任命前內閣官房長官加藤勝信（68歲）為財務大臣。前行政改革大臣村上誠一郎（72歲）被任命為總務大臣，前防衛相岩屋毅（67歲）被任命為外務大臣，中谷元（66歲）再次被任命為防衛大臣。

國土交通大臣再次任命公明黨副代表齋藤鐵夫（72歲）續任。19名內閣成員中，有13名是首次入閣，眾議院議員阿部俊子（65歲）擔任文部科學大臣，參議院議員三原順子（60歲）擔任兒童政策大臣。

石破執政後，首相設立了新的「薪資改善擔當」官職負責薪資成長。在總裁選舉期間提倡設立「防災廳」的石破，則任命經濟再生大臣赤澤亮正（63歲），先額外兼任該職。為了加強地區人口減少對策，將設立「新區域經濟和生活環境創生本部」，先由地方創生大臣伊東良孝（75歲）擔任本部長。



自民黨總裁石破茂（後）在眾議院全體會議上被提名為第102任首相＝1日下午、國會内



出席記者會的首相石破茂＝1日下午、首相官邸



首次內閣會議後，首相石破茂（前排中）與其他大臣合影留念＝1日下午、首相官邸

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