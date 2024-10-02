石破首相就任：呼籲修改日美地位協議、目標2020年代最低時薪1500日圓

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日本首相石破茂在1日晚間的記者會上，強調修改日美地位協定的意義，並稱這將「加強同盟關係」，並表示希望將其付諸實施。有關最低工資，他宣布打算在2020年代底將其提高到全國平均1500日圓。

石破主張，提出修改與美國的地位協定的問題「不會引起對同盟的任何擔憂。」他並表示在自民黨總統選舉期間，主張在美國建立自衛隊訓練基地是「軍事上合理的」，並表示願意就建立「亞洲版的北大西洋公約組織（北約）」來共同努力。為了改善自衛官的待遇，石破表示打算成立由他主持的相關閣僚會議，並儘快商討拿出方案。

關於地方創生，他表示將建立新的「新地方經濟和生活環境創生本部」，並「在未來10年能集中制定基本計劃」，以促進農業、漁業和林業發展。石破還表達「必須改變政府機關集中於東京的樣態。」希望將中央政府部門和機構轉移到地方地區的想法。

針對派系政治獻金私用事件，他強調將具體商討盡快建立，讓第三方組織「儘快對政治資金的使用進行具體議論」。不過，他也對重新調查表示謹慎的看法，並稱「如果有新的事實浮出水面，那確實有必要的，但我不知道目前的情況。」

對於日本銀行的金融政策，他表示「我們將持續關注，並希望維持貨幣寬鬆的基本趨勢」。石破並稱日本人遭北韓綁架的問題是「內閣最重要的問題」。關於目前正在建設中的中央磁浮新幹線，他表示，「我們將整備出能早日開通的環境，包括在靜岡建設區開始動工在內」。



出席記者會的首相石破茂＝1日下午、首相官邸

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