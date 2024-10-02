東京理科大學成立＝理事長稱「瞄準世界最高標準」

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由東京工業大學和東京醫科齒科大學合併而成的「東京理科大學」於1日成立。該大學在東京目黑區舉行成立記者會，理事長大竹尚登表示：「醫學、牙科和工業可以用『科學』這兩個字母來概括，我們的目標是成為一所世界最高標準的科學大學」。

畢業於東京工業大學的大竹理事長重申了該大學是由政府就大學基金投資、申請成為「國際卓越大學」的政策，並表示該大學將重點建立三大研究組織。

科學大學是第一所實行一法人一大學的國立大學、理事長與校長一職分設。畢業於醫科大學的田中雄二郎校長回憶合併的過程，他稱：「畢竟文化不同，合併過程中經歷一系列的困難。即便如此，我還是想力爭達到更高的高度」。

被問及少子化的問題時，他強調說，「雖然18歲的人數在減少，但重新學習的需求會增加。我們的目標是成為一所開放大學」。

科學大學有學生6242人，研究生7116人，其中國際留學生為2145人。



東京科學大學大竹尚登理事長（右）與田中雄二郎校長握手＝1日下午、東京都目黒區

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