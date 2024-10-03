日韓領袖同意繼續穿梭外交＝建交60週年將確認強化關係

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日本首相石破茂，2日與韓國總統尹錫悅通電話，雙方同意保持密切溝通，包括繼續往返兩國的「穿梭外交」。展望明年兩國邦交正常化60週年，雙方也就使日韓良好關係永續發展的政策達成協議。

會談中，石破首相表示，「在當前的戰略環境下，日韓之間的密切合作對雙方都至關重要」，並強調打算繼續岸田政府的對韓外交。尹總統祝賀首相就任，並對首相為加强两國關係所做的努力表示期待。

兩國領袖並確認包括美國在內的三個國家，將共同應對北韓核子與飛彈發展的政策。尹總統也表示支持日本在解決北韓綁架問題​​上的立場。

會後，首相在首相官邸告訴記者，希望兩國領袖峰會能夠與在寮國舉行的東南亞國家協會（東協）峰會上一併同時舉行，計劃在寮國舉辦這次峰會。

首相也與澳洲總理艾班尼斯通電話。兩國領袖同意繼續合作，包括在安全領域，雙方同意推動與美國、印度等國的「QUAD」四方安全框架，並推進與韓國等志同道合的國家合作。



接受記者團採訪的首相石破茂＝2日下午、首相官邸

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