富士通投資Rapidus＝將採購用於人工智慧的尖端半導體

Newsfrom Japan

根據3日消息所知，富士通公司正在安排投資國產化次世代半導體Rapidus（東京）公司。此舉被認為是希望穩定採購富士通重點關注的人工智慧（AI）相關技術上所需的尖端半導體。相關投資金額將在未來最終確定。

Rapidus目前正在北海道千歲市興建工廠，並計畫於2027年開始量產。該計劃將從民間企業籌集總計1000億日圓，將其用於營運資金和資本投資。

富士通此前並未投資Rapidus。是由索尼集團和Kioxia等現有股東應對額外投資。目前包括三菱UFJ銀行、三井住友銀行、瑞穗銀行、日本政策投資銀行等金融機構都正在考慮對其投資總計250億日圓。

3日，Rapidus宣布將在精工愛普生位於千歲市的事業所建立新的研發基地，用於將半導體轉變為最終產品的「後端製程」。該區將興建建築面積約9,000平方公尺的無塵室，並於2026年4月起投入營運。在同市舉行的記者會上，Rapidus社長小池淳義表示，「目前不便透露有關融資的細節」，但強調「我們的方向保持不變，就是要籌集足夠的民間資金」。



記者會結束後，Rapidus社長小池淳義（中右）、精工愛普生社長小川恭範（同左）等人合影＝3日下午、北海道千歳市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]