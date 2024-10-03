七大工業國領袖緊急電話會議 ＝合作商討緩和中東緊張局勢

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【巴黎時事】首相石破茂等七大工業國集團（G7）國家領袖於2日召開緊急電話會議，藉此因應伊朗大規模飛彈襲擊以色列事件。在強烈譴責伊朗襲擊的同時，多國同意就中東緊張局勢緩和緊張局勢方面合作。

這次會議由今年七大工業國集團輪值主席國義大利總理梅洛尼召集。七大工業國集團領袖對伊朗和以色列相互攻擊的風險日益增加表示「強烈擔憂」。他們一致認為，「涉及整個地區的衝突不符合任何人的利益」，因此各國決定繼續密切合作。

石破茂首相在會上表示：「重要的是，我們呼籲有關各方保持最大限度的克制，防止局勢升級為全面戰爭，並努力平息局勢」。他並稱「日本將盡最大的外交努力。同時也將與伊朗近一步接觸」。

首相還強調了七大工業國集團合作的必要性，並表示：「中東、歐洲和印太地區的安全緊密相連」。石破並稱「我們嚴重關注中東局勢，包括伊朗的襲擊，任何事態升級都是完全不可接受的。對此我們強烈譴責」。



義大利總理梅洛尼＝9月16日、羅馬（EPA時事）



日本首相石破茂召開記者會＝1日、首相官邸

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