法國酒類品評會：日本清酒由兵庫「伊丹諸白」、沖繩泡盛由「松藤」獲獎

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【巴黎時事】2024年法國當地的清酒大賽《Kura Master》頒獎典禮2日在巴黎舉行。清酒類別的最高獎「總統獎」頒給了小西酒造（兵庫縣伊丹市）的「超特選 白雪 伊丹諸白 大吟釀」，本格燒酒・泡盛類別則頒給了松藤（沖繩縣金武町）的泡盛「松藤 粗濾過44度」。

本次比賽共收到來自希望擴大歐洲銷售管道的酒廠，共1223款日本清酒和197款燒酒・泡盛酒參賽作品，由約120名法國食品和飲食行業人士來進行評審。伊丹諸白因其味道而受到高度讚揚，品評稱其「味道極其複雜，多種元素完美和諧」，而松藤也受到稱讚，品評稱「彷彿來到了另一個世界，讓人心為之震撼」。

小西酒造社長小西新右衛門深受感動，他稱：「這個獎項是我們自成立以來，清酒釀造工作所取得的成就之一。我們非常高興」。松藤董事長崎山和章則表達感謝之情表示：「非常感謝品評會授予我們如此出色的獎項，我們員工的力量就是我們的心力」。

評估與食物的兼容性的「Alliance-Gastronomique獎」則是由車多酒造（石川縣白山市）的「天狗舞 山廃仕込純米酒」獲獎。總經理車多慶一郎談及能登半島地震時表示：「我認為該地區需要10年以上的時間，才能從地震中恢復過來，但我希望歐洲的人們能夠有天訪問石川縣看看」。



法國當地的清酒大賽《Kura Master》受賞的日本清酒「超特選白雪伊丹諸白大吟醸」與泡盛「松藤 粗濾過44度」＝2日、巴黎

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