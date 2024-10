Newsfrom Japan

玩具製造商Megahouse(東京)於3日宣布,將開始接受預訂銷售立體拼圖「終極最小魔術方塊-0.50公分,超精密金屬製」。為了紀念魔術方塊誕生50週年,該公司開發世界上最小的魔術方塊,每邊約5公釐。售價77萬7777日圓,當天在網路購物網站開始預購。

該方塊由鋁製成,重約0.3克,體積約為正常尺寸的1/1000。其結構到內部零件都完整呈現,顧客可以實際旋轉並玩弄它。今年8月,最初的超小型原始方塊模型已經先被金氏世界紀錄認定為「最小的魔術方塊」。



各邊都是5公釐的「終極最小魔術方塊-0.50公分,超精密金屬製」=3日下午、東京都千代田區((C)2024.TM & (C) Spin Master Toys UK Limited, used under license.)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]