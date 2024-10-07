巨人隊菅野智之宣布挑戰美國職棒大聯盟＝「想在那裡打球」

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日本職棒讀賣巨人隊投手菅野智之（34歲）於5日宣布，他將在季後行使海外自由球員權利，目標是轉會到美國職棒大聯盟。美國媒體先前對此報導後，他在東京巨蛋進行全體訓練後對媒體表示，「我是有要去美國打球的想法。對於那些先通過報導得知消息的人，我心裡感到很抱歉」。

菅野原本計劃是在2020年賽季結束後，就透過轉會制度先投效到大聯盟，但由於無法達成合約協議而放棄。此後他仍繼續心想前往美國打球，但遭遇傷病困擾等，讓成績大幅下滑。

本賽季菅野以15勝3敗的成績復活，為中央聯盟冠軍做出貢獻。他繳出最多勝、並留下令人印象深刻的各項記錄。本月11日他將年滿35歲，以菅野的年齡來說，這可是他登上夢想舞台的最後機會。「2020年我不能去的那段時光，一直在我的腦海裡」他說。

菅野為5度巨人聯盟冠軍做出貢獻，包括本賽季在內。因此包括巨人隊的編成本部長吉村禎章也稱「我們希望尊重他的意願」表達支持態度。

球隊正在為16日開始的季後賽（CS）階段一步步做準備。菅野說：「我很抱歉，在對球隊來說如此重要的時刻提到這事。但現在我心中只想著日本一冠軍」。



日本職棒巨人隊的投手菅野



巨人隊的全體練習中流汗奔跑的菅野（中央）＝5日、東京巨蛋

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