希望萬聖節能「遵守規則」＝澀谷和新宿區呼籲別街上飲酒

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本月底萬聖節來臨之際，東京澀谷區長長谷部健和新宿區長吉住健一兩人，於7日在東京日本外國記者協會舉行記者會。這兩區，過去因年輕人和訪日外國遊客於萬聖節在街上飲酒等已成為問題，兩區都也制定禁止在萬聖節等時間在繁華街道上飲酒的條例。兩個區的區長都呼籲人們「請注意遵守規則度過萬聖節」（長谷部）。

長谷部健表示，希望要求國家和東京都等能加強因遊客數量急劇增加而影響居民生活的過度旅遊（觀光公害）的措施。吉住健一也強調，「呼籲人們停止他們的騷擾行為」。

澀谷區，過去因穿著萬聖節服裝的年輕人屢屢在澀谷站附近喝酒、吵鬧，造成騷擾問題，該區於2019年頒布禁止在街上飲酒的條例。2023年5月，隨著《傳染病法》改變新型冠狀病毒的嚴重程度地位，並取消行動限制，街上飲酒再度成為訪日遊客常態。

今年6月，隨著澀谷區加強禁酒措施，同樣也是年輕人湧入的新宿區也頒布了一項禁止在萬聖節期間，在歌舞伎町周圍的街道飲酒的條例。



東京都澀谷區長長谷部健（右）和新宿區長吉住健一在萬聖節前夕舉行記者會＝7日上午、東京都千代田區

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