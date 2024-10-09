駐日美軍新任司令官就任＝未來將擔任司令部改組任務

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駐日美軍司令換屆儀式，8日在橫田空軍基地（東京福生市等）舉行，空軍中將史蒂芬・約斯特宣誓就任新任司令。未來他將負責起草和實施駐日美軍重組計劃，包括將駐日美軍司令部更名為「統合軍司令部」，並在賦予其一定的指揮權上努力。

日本駐日美軍司令兼任第五空軍司令官。約斯特中將在交接儀式上表示：「我會利用我所擁有的一切技能和權力，每天進一步加強美日同盟」。出席儀式的印太司令部司令帕帕羅則是強調，這次調整是「自駐日美軍成立以來最重大變化，也是過去70年來同盟軍事合作上最有力的進展之一」。

有鑒於日本計劃設立「統合作戰司令部」，集中指揮陸、海、空三個自衛隊，美軍將在指揮統制層面上加強與自衛隊的合作。具體而言，美軍預計將部分指揮、作戰立案的權限授予統合軍司令部。

約斯特是戰鬥機飛行員出身，過去曾參與美軍內部F-35隱形戰鬥機的導入與實施起降，並擁有在韓國西海岸群山空軍基地和空軍三澤空軍基地（青森縣三澤市）工作的經驗。自2021年起擔任駐日美軍司令官的魯普中將即將退休。



新任司令約斯特在駐日美軍指揮交接儀式上致詞＝8日上午、東京都美軍橫田基地

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