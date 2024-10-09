一家四口命案事發58年後再重審＝88歲袴田巖重獲無罪，檢察官放棄上訴

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在因1966年靜岡縣涉嫌謀殺一家四口，而被判處死刑的袴田巖（88歲）的重審案件中，檢察官於8日宣布，將放棄對靜岡地方法院無罪釋放的上訴。袴田巖在被捕58年、被判死刑近44年後，他的清白得到證實。

靜岡地方檢察廳於9日宣布，計畫採取措施放棄上訴權利。這是二戰後第五起在被判死刑後，重審時被判無罪的案件。

檢察總長畝本直美8日發表聲明，並致歉並表示：「袴田巖先生在相當長的一段時間內處於不穩定的法律地位，作為一名檢察官我感到很抱歉」。最高檢察廳則宣布，將對再審請求耗時較長的事實認定進行調查。總長在放棄上訴後還發表聲明是不尋常的案例。

重審中，最大的爭議點在於，案發一年零兩個月後，在案發現場附近的味噌罐中發現的「五件血跡斑斑的衣服」是否是當時犯罪嫌疑人所穿的衣服。上個月26日的裁決確定，「如果在味噌中醃製一年以上」，則不會殘留紅色的血跡。法院承認證據是捏造的，並稱「調查機關將其藏在有血跡的水箱中」，並得出結論稱不能認定袴田巖是罪魁禍首。

對此，畝本直美總長在一份有關紅色血跡的聲明中回應稱，「我對依賴非專業科學家的意見，並得出血跡失去紅色的結論感到非常懷疑」。對於捏造證據的問題，他表示，「沒有拿出具體的證據和依據，我不禁感到強烈不滿」。並補充說，「我們根本不能接受這個判決，將上訴上級法院並尋求幫助判斷」。

另一方面，畝本直美總長也稱「我們意識到，由於再審請求審判中的不同判決，讓袴田巖的法律地位長期不穩定，因此我們認為不宜再提出上訴」。



袴田巖



袴田巖（左）與姊姊Hide子＝8日下午、濱松市（袴田先生支援俱樂部提供）

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