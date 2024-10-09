石破首相將前往寮國參加東協峰會＝10日起首次出訪

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石破茂首相將於10日至12日訪問寮國首都永珍，出席東南亞國家協會（東協）高峰會。這是他就任首相後首次出訪。預計他將呼籲維護和加強基於法治的自由開放的國際秩序。

東協與日本，和東協+3（日中韓）峰會預計定於10日舉行，東亞峰會（EAS）則定於11日舉行。預計首相將就繼續發展核武和飛彈的北韓，以及在東海和南海加強霸權行動的中國等問題交換意見。

11日，日本也將主辦亞洲零排放共同體（AZEC）第二次高峰會，持續推動亞洲無碳。目的是就未來10年的「行動計畫」達成一致共識。

期間，石破也預計與韓國總統尹錫悅、中國總理李強和寮國總理桑賽單獨會面。

首相關於創建「亞洲版北大西洋公約組織」的提議正在整個亞洲引起軒然大波。也有可能被要求東協領袖做出解釋。

石破在回國前，於11日下午召開國內外記者會，說明一系列領袖外交成果。並預計對於15日公佈、27日投開票眾議院選舉等提供自身的看法。



進入首相官邸的首相石破茂＝9日上午、東京・永田町

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