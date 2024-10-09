NHK推網路訂閱制度＝費用每月1100日圓、明年10月起實施

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NHK於8日宣布，作為基本服務而推展業務的網路節目，預計收聽費用為每月1100日圓，與地面電視合約金額相同。即使觀眾只網路觀賞，合約也將與有線電視相同。已經支付電視許可證費用的家庭則不會有額外的負擔。預計9日起徵詢意見後，明年年初將正式決定，明年10月1日預計上路實施。

這是已包含在修訂後的2026年度營運計劃中。NHK正在考慮如何應對相關問題，因為根據修訂後的廣播法，網路線上節目的同步和回播等節目相關資訊的提供，已升級為與廣播電視都是相同的基本職責。

簽訂收聽合約的義務，並不是僅僅因為擁有電腦或智慧型手機而產生，而是在觀眾同意開始觀看，並顯示提示觀眾註冊與簽訂合約後才會顯示訊息。

NHK表示，該公司計劃以「與廣播電視節目同步的資訊內容」來提供、並供給新聞報導和防災等節目相關的資訊。一般來說，錯過收視的廣播電視節目都是在一週內可回播，而目前的發行服務「NHK Plus」也在檢討能否將其納入。



NHK放送中心＝東京都澀谷區

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