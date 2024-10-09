眾議院將解散重新大選＝午後經在野黨黨魁討論，預計15日公佈，27日投開票

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眾議院於9日下午舉行本會議解散。在隨後的臨時內閣會議上，政府確定眾議院選舉時間表，將於「15日公告，27日投開票」。受到自民黨派系私用資金醜聞影響，恢復政治的信賴成為最大問題。日本首相石破茂（自民黨總裁）將在立憲民主黨解散前，與野田佳彥等人舉行黨魁討論。

石破首相在9日上午，於首相官邸對記者團強調：「為了獲得對政權的信心，將願意正正當當、誠心誠意地進行選舉」。立憲民主黨幹事長小川淳也在國會內部對記者表示，「試圖想就此關上私用資金醜聞的大門是行不通的。我們會盡最大努力讓國民接受」。

日本政府在9日上午9點召開的臨時內閣會議上決定解散眾議院。在預定下午3點30分舉行的本會議上，議長額賀福志郎將宣讀解散令。首相預計當晚召開記者會，表達對政治改革的決心。隨後將啟程前往寮國首都永珍，首次出國出席東協峰會。

這是三年來首次舉行眾議院選舉。首相上任後立即將「革新意識（刷新感）」放在首位，並決定提前解散眾議院。國會解散於1日新內閣就職後8天正式實施，投開票在26天後進行等，都是二戰後以來最短時程。

由於在野黨要求在解散國會之前進行全面辯論，辯論從通常的45分鐘延長至1小時20分鐘。立民的野田佳彥、日本維新黨代表馬場伸幸、共產黨委員長田村智子和國民民主黨代表玉木雄一郎都將與首相論戰對決。

眾議院選舉將角逐465席（小選區289個、比例176個），過半數席次為233個席次。這是繼眾議院小選區「10增10減」之後，首次在新劃分選區上實施選舉。



日本首相石破茂就解散眾議院一事答記者問＝9日上午、首相官邸

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