外相岩屋毅與中國外長王毅電話會談＝確認促進「戰略互惠關係」

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岩屋毅外相於9日，與中共中央政治局委員、外交部長王毅首次通電話，通話時間約45分鐘。雙方確認全面推進符合日中兩國利益的「戰略互惠關係」。雙方並一致同意建立建設性、穩定關係的政策。

岩屋毅強調：「希望努力讓兩國人民都能體驗到發展關係的成果」。根據中方的聲明，王毅則是表示，「高度評價新內閣和岩屋先生上任以來，為雙邊關係穩定發展發出的積極信號。」

岩屋毅呼籲盡快澄清廣東省深圳一名日本男童被刺死的事實說明。兩國外長並同意相互溝通，採取措施防止再次發生。

岩屋毅對中國近來的軍事活動，包括軍機入侵日本領空表示「嚴正關切」，並要求作出解釋。有關台灣，岩屋則是強調，「我們正密切關注事態發展，包括軍事局勢在內。」王毅敦促日本堅持「一個中國」原則，並表示「我們要防止外部勢力挑起地區衝突」，似乎想針對美國等國家作出發言。

兩國外長也就東京電力福島第一核電廠處理水排入海洋問題交換意見，岩屋毅呼籲中國盡快恢復進口日本水產品。



外務大臣岩屋毅在日中外長通話後接受記者採訪＝9日下午、外務省

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