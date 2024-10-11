日本首相和中國總理確認「戰略互惠」＝石破茂要求對刺殺事件作出解釋

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【永珍時事】10日下午（日本時間），日本首相石破茂在正在訪問的寮國首都永珍，與中國國務院總理李強進行約35分鐘的會面。兩國領袖確認了促進「互利戰略關係」和建立「建設性穩定關係」的政策。石破茂則要求早日澄清，並解釋中國深圳日本男童被刺殺的事實關係。

這是石破就任首相以來，首次與中國政要會面。石破在會上表示，「日中之間存在合作潛力，也存在一些懸而未決的問題，但我願意共同努力，讓兩國人民能夠收穫發展關係的成果」。李強則表示，「我們希望建立良好的中日關係。建構適應新時代穩定的中日關係符合兩國人民根本利益」。兩位領袖同意繼續包括在首腦級別等多個層級進行溝通。

對於深圳男童被刺殺事件，石破茂表示，「日本僑民的焦慮正在迅速增加」，並呼籲確保日本僑民的安全。石破呼籲立即採取行動，包括「打擊惡意和反日的社交網路貼文」在內。

石破也對中國軍機侵犯領空表示「嚴正關切」，並要求作出充分解釋。有鑑於中國早些時候同意恢復陸續恢復進口日本水產品，石破則呼籲儘早恢復進口。石破還談到了中國在南海的動向，同樣表達「嚴正關切」，就台灣局勢一事則強調「台海和平穩定極為重要」。

根據日本外務省稱，石破茂並未提及他關於亞洲版NATO（北大西洋公約組織）的想法。



石破首相（前左）與中國國務院總理李強（前右）出席會議＝10日下午、寮國・永珍（代表攝影・時事）



石破首相（左）與中國國務院總理李強在會見前握手＝10日下午、寮國・永珍（代表攝影・時事）

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