1月至9月日本旅遊消費金額創歷史新高＝5.8兆日圓

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日本觀光廳於16日公佈，1月至9月外國遊客赴日累計消費額（初步數據）達5兆8582億日圓。這超過了去年的累計金額5兆3065億日圓，創下今年的新紀錄。在日圓歷史性疲軟的推動下，赴日旅客數量以有史以來最快的速度增長，而住宿費的飆升，也推高外國遊客的消費。

4月至6月訪日遊客消費金額創歷史新高，達2兆1402億日圓，7月至9月繼續達到1兆9480億日圓，年增41.1%，同時為第二大的。從費用類別來看，住宿費用佔比最大，佔超過30%。按國家劃分，中國數量最多，佔四分之一。預計每人旅行消費支出為22萬3000日圓。

同時，日本政府觀光局於當天公佈，預計9月赴日外國遊客人數為287萬2200人次，比去年同月增加31.5%。與新冠病毒大流行之前的2019年9月相比，成長26.4%。這是訪日遊客數連續第八個月創下歷史新高。按國家及地區劃分，韓國以65萬6700人位居榜首，比去年同月增長15.1%。增加直飛航班數量的中國大陸幾乎翻倍，達到65萬2300人次，其次是台灣和美國。

1月至9月累計訪日遊客達2688萬200人次，超過去年同期的累計2506萬人次。也超過了先前2019年1月至9月期間最高的年度觀光人數（2,441萬人次）。



訪日外國遊客參觀東京淺草仲見世通＝7月17日、東京都台東區（EPA時事）

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