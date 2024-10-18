資深演員西田敏行去世享壽76歲＝《西遊記》和《釣魚迷日記》等經典作品

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曾在《釣魚迷日記》等電影、電視和舞台上，從滑稽角色到大膽角色等多種角色都能詮釋的演員西田敏行於東京家中去世，享壽76歲，他來自於東北的福島縣。

1970年，西田從明治大學退學後加入劇團青年座，並首次登台演出，後來涉足電視和電影領域。因飾演電視劇《西遊記》中的豬八戒、《池中玄太80公斤》系列中的主角玄太等，以幽默表演而受到好評。

在1988年開始的電影《釣魚迷日記》中，西田扮演一位非常開朗、熱愛釣魚的員工「阿濱」濱崎傳助，受到國民喜愛，成為連續22年的長壽系列。

西田在主演的電影《植村直己物語》、《敦煌》以及NHK大河連續劇《八代將軍吉宗》《葵～德川三代～》。西田在舞台上也很活躍，接替森繁久廣受歡迎的音樂劇《屋頂上的小提琴手》的主角一角。其他出演作品包括電影《學校》、《Get Up！》、《極惡非道》系列和電視劇《Doctor X》系列。

另一方面，西田作為歌手，以《如果試著彈鋼琴的話》一曲大獲成功，並參與NHK紅白歌合戰。西田也以綜藝節目《偵探騎士大搜查》的「局長」一職深植人心。西田於2008年獲得紫綬褒章，並於2018年獲得旭日小綬章。他也曾擔任「日本俳優」連合理事長。



西田敏行



西田敏行在音樂劇《屋頂上的提琴手》中飾演主角＝1994年4月於東京帝國劇場（東寶演劇部提供）



西田敏行（右二）在拍攝地回應媒體有關電影《釣魚迷日記19》的提問＝2008年5月、大分縣佐伯市

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