北約國防部長會談＝與印太四國合作、關切中俄下一步行動

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【布魯塞爾時事】在17日於布魯塞爾召開的為期兩天的北大西洋公約組織（北約）防長會談的首日，北約就日本等印太地區四個夥伴國進行討論。與會國家中都對俄羅斯和中國合作入侵烏克蘭一事表示關切。這是首度有印太四國出席國防部長會議。

在會後的記者會上，北約秘書長呂特對印太地區的參與表示歡迎，並表示：「這是深化合作的明顯證據」。北約與印太四國除了支持烏克蘭外，還討論在印太地區的合作。對於中國，呂特再次發言稱，「如果中國繼續支持歐洲最大的衝突，中國的利益和聲譽將不可避免地受到影響」。

從日本出席會議的防衛大臣中谷元則強調，中俄之外，包括俄羅斯跟北韓之間的合作也是「令人深感擔憂」。中谷也宣布了將向烏克蘭提供自衛隊車輛的計劃。

會後，中谷對記者表示，「在加強與志同道合國家合作之同時，將密切關注中國軍隊和俄羅斯的動向」。有關擴大與北約的關係，中谷表示將「堅定不移地促進」包括資安和太空在內的廣泛領域內的專家間交流。



防衛大臣中谷元（左）17日在布魯塞爾北大西洋公約組織（北約）總部接受訪問。

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