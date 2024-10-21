京都萬福寺被指定為國寶＝輪島總持寺等6個列重要文化財

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文化審議會（會長島谷弘幸）於18日宣布，自古從中國傳來的黄檗宗大本山萬福寺（京都府宇治市）指定為國寶，過去受到地震影響的總持寺祖院（石川縣輪島市），及高野山真言宗總本山金剛峯寺（和歌山縣高野町）等六個新遺址指定為重要文化財。文部科學大臣對此已經做出明確答覆，重要文化財建築總數達2589件（當中國寶級為232件）。

萬福寺是由中國高僧於17世紀中葉日本閉關鎖國時期來到日本創建的。據稱它的建築風格獨特，融合了明末清初的中國佛教建築和日本寺廟建築。

總持寺祖院是在因明治時代的大火，而遷移到橫濱的曹洞宗總寺的舊址上重建為別院的。建築混合了近世和近代的景觀，具有很高的歷史價值。它在2007年的能登半島地震中受損，之後得到修復，在今年1月的地震中則是僅遭受相對輕微的損壞。

除了金剛峯寺的金堂、根本大塔外，還報告了包括御影堂在內的九座建築物等另外兩個件數。昭和初期所重建的金堂，其在鋼架鋼筋混凝土結構上用木材覆蓋的技術，使其具有傳統木造結構寺廟建築外觀，受到高度評價。



京都府宇治市萬福寺（該寺提供）



石川縣輪島市的總持寺祖院（工房R畑亮氏攝影）

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