上皇后滿90歲＝每日復健身體，心繫能登復興

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上皇后於20日慶祝她的90歲生日。這個月她曾在居住的仙洞御所（東京都港區）跌倒，隨後右大腿骨出現上部骨折，住進東大醫院接受手術。她的術後進展順利，13日出院，她並於該間御所每天的上午跟下午，共花一小時時間自力步行等持續維持復健。

根據侍從所稱，在住院之前，上皇后與上皇（90歲）一直一起過著平靜而有規律的生活。回顧過去的各地之旅，審視社會發生事件和人們的生活，希望事情能朝著正向發展。對於元旦發生的能登半島地震的受災地區感到擔憂，每次聽到報導時都感到悲傷，當9月能登地區發生暴雨時，兩人更加深了對受害者的同情。

受到能登半島地震影響，今年除體檢外，上皇后首次出遊是在4月9日參拜明治神宮，慶祝昭憲皇太后誕辰110週年。5月時與上皇一同視察在二戰時退避的栃木縣日光市，聽了天皇談話，講述過去躲避戰爭的歲月。

上皇后重視透過音樂建立聯繫，在今年7月時，六位與上皇夫婦有著長期交流的音樂家，在皇宮桃華樂堂舉辦音樂會，慶祝上皇夫婦的90歲紀念。上皇后對友人的真誠表演表示感謝。

上皇后對今年大學畢業的天皇和皇后的長女愛子公主（22歲）和已經成年的秋篠宮親王長子悠仁親王（18歲）的成長感到高興。她其中特別擔心三笠宮百合子妃（101歲）的健康狀況，自結婚以來上皇后一直非常信任百合子妃，百合子妃自3月以來一直住院中。

目前坐在輪椅上的上皇后，先暫時每天早上和晚上的散步，但在出院後每天用完早餐，她仍會繼續與上皇一同朗讀。目前現在正在讀池宮城秀所寫，上皇所選的《戰爭與沖繩》一書。

根據侍從所稱：「如果上皇后繼續復健順利，未來將可拄著拐杖行走，活動範圍也會擴大。還想考慮有機會出現在公眾面前」。與去年一樣，生日慶祝活動將在仙洞御所，以簡單的形式舉辦。



上皇后和在90歲生日之前，和上皇在赤坂御用地散步＝4日下午、東京都港區（宮内廳提供）

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