G7召開首次國防部長會議＝稱台灣週邊演習是「挑釁行為」

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七大工業國集團（G7）19日在義大利南部拿坡里舉行首次國防部長會議，並發表聯合聲明。聲明對東海和南海局勢表示「嚴正關切」。聲明並表示，台海的和平與穩定對國際社會的安全至關重要，並列舉中國軍隊最近的大規模演習，稱「對挑釁行為感到擔憂」。

考量到南海局勢，聲明中明確指出，「我們強烈反對中國的威壓和威嚇活動」。為了穩定印太地區，G7多國確認將擴大參與地區演習、深化業務合作的方針。他們也同意合作加強防衛生產基地。

聲明中強調「支持」烏克蘭走向該國與歐洲「統合」的動向，例如加入北大西洋公約組織（NATO）。針對北韓向烏克蘭出兵的傳聞，聲明中也批評俄羅斯與北韓加強軍事合作的做法。

由於擔心以色列持續襲擊將導致黎巴嫩局勢進一步惡化，聲明呼籲伊朗停止支持巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯和黎巴嫩什葉派伊斯蘭組織真主黨。

根據防衛省表示，在討論中，防衛大臣中谷元呼籲與印太地區的盟國和志同道合的國家合作，並表示「有必要維護和加強基於自由開放的國際秩序」。



七大工業國集團國防部長會議＝19日、義大利・拿坡里（AFP時事）

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