首都圈公寓創歷史新高＝東京23區連續二年突破1億日圓

Newsfrom Japan

根據不動產經濟研究所於21日公佈，2024年上半年（4月至9月）首都圈地區（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）新建公寓每戶平均價格，將比去年同期上漲1.5%，金額較去年同期增加至7953萬日圓，創下新高。由於建築材料價格和勞動力成本上漲，建築成本持續上升，並推高銷售價格。

東京23區的平均房價上漲4.5%，達到1億1051日圓，再創歷史新高。連續第二年進入1億日圓區間。此外，整體呈現上升趨勢的也包括千葉縣（成長17.3%）和神奈川縣（成長10.7%），均與去年同期相比呈現兩位數成長。

另一方面，首都圈的銷量則下降29.7%，來至8238戶。這是有記錄以來最低數字，低於2020年上半年的（8851套），當年的主因是新冠病毒流行而導致銷量大幅減少。

尤其是東京都23區的開工數量受到影響，住戶數量減少42.9%至3242套。根據了解，由於勞動力短缺，施工進度可能持續延後，因此很難預測各新建案公寓的竣工時程。



東京都内的公寓大樓

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]