民間調查公司預測2040年全球電動車銷售量將成長六倍

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根據調查，顯示未來到2040年，全球新型電動車（EV）銷量將比2023年成長約六倍。儘管有意見指出電動車市場目前正在萎縮，但根據民間調查公司富士經濟（東京）最近進行的一項調查發現，從中長期來看，電動車市場將大幅擴張。

未來在充電基礎設施改善、電池技術開發以及對電動車推廣的政策支持推動下，預計從2025年起，中國、北美和印度的電動車銷量都將顯著成長。

該調查是在今年4月至8月間，透過對汽車製造商和相關公司和組織訪談所進行的。報告中稱，全球新電動車銷量將從2023年的約1004萬輛成長到2040年的5713萬輛，約成長5.7倍。其中，中國預計成長3.6倍，北美成長9.1倍，約佔總量的60%。印度銷售量從2023年的8萬台快速成長至423萬台，有望成長為主要市場。

在日本，銷售量預計將從10萬輛增加至196萬輛。日本汽車製造商將持續專注於混合動力車（HV）的需求，但電動車預估將在21世紀30年代中期會捲土重來。



中國最大的電動車（EV）公司比亞迪展廳＝北京（EPA時事）

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