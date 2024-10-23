諾貝爾和平獎「被團協」代表於東京召開記者會＝「傳達原子彈的真實」

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22日，榮獲諾貝爾和平獎的日本原子彈和氫彈受害者委員會（日本被團協）代表委員田中熙巳（92歲），在日本外國記者俱樂部舉行記者招待會。他在外國媒體面前指出「只要我還活著，就會傳達原子彈造成的損害的真實」。

田中13歲時，在距離爆炸中心約3.2公里的長崎家中遭受原子彈轟炸，失去了包括姑姑在內的五個親戚。從1970年左右起，他開始參與原子彈受害者的運動，並於2017年成為代表委員會成員。

記者會一開始，田中就當年原子彈爆炸三天後進入當時爆炸中心的情況進行介紹。他當時看到許多人死亡或是受傷。他說「我強烈感覺到，這種可怕的殺戮方式不應該被實施，之後就成為我的信念」。

他並稱，日本被團協自1970年代末以來，一直在國際上展開反核武的運動，並一直派原子彈爆炸受害者到聯合國裁軍談判會議上作證，田中並自豪地稱：「我們確實擴大了反核輿論。相信這個是獲得諾貝爾和平獎的原因」。

另一方面，田中也批評日本政府不全面否認其核威懾政策，並表示「這意味著國民沒有完全了解原子彈所造成的損害」。他強調「必須徹底消除核武。只要我還活著，就會繼續傳達真實」。



日本原子彈和氫彈受害者委員會（日本被團協）代表田中熙巳，在日本外國記者協會舉行記者會＝22日下午、東京都千代田區

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