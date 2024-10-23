巴勒斯坦工作人員在福島縣浪江町受訓＝了解重建經驗

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巴勒斯坦解放組織（PLO）負責西岸自治區難民問題的官員，22日在福島縣浪江町進行研修，該町因東電福島第一核電站事故，過去一度暫時疏散。研修目的是利用重建經驗來支持巴勒斯坦難民。本次活動也是受到日本國際協力機構（JICA）的邀請，該機構先前為約旦河西岸難民營的運作提供技術合作。

這是自2018年以來的第二度培訓。除了搭乘巴士遊覽當地外，他們還根據核事故後社區發展的實例與政府官員交換意見。前一天，他們也造訪宮城縣東松島市，了解垃圾處理、災害儲存等緊急應變方法。

該研修原定於去年舉行，但因巴勒斯坦加薩自治區局勢惡化而延後。雖然約旦河西岸也受到以色列軍隊的有限定攻擊，但訓練隊的一名代表表示，看到浪江町讓他想起了巴勒斯坦的情況，「災難和戰爭是不同的，但它們的相同點是都有避難民眾。我想將學到的知識應用於巴勒斯坦的重建上」。



巴勒斯坦解放組織（PLO）工作人員參觀浪江町的設施＝22日、福島縣浪江町



巴勒斯坦解放組織（PLO）工作人員聽取浪江町官員的說明＝22日、福島縣浪江町

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