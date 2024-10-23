東京地下鐵以1630日圓價格上市＝高於發行價

Newsfrom Japan

東京地下鐵在23日正式於東京證券交易所主要市場上市。初始價格為每股1630日圓，超過原定發行價1,200日圓。以初始價格計算的市值為9470億日圓。上午收盤價為1722日圓。本次發行規模為3486億日圓，是自2018年軟銀（約2.6兆日圓）上市以來，時隔六年來的再度大規模上市。

東京地下鐵經營廣泛的地鐵網絡，包括銀座線和丸之內線，主要分佈在東京各區，吸引了個人投資者的濃厚興趣。截至2025年3月的財政年度合併淨利，預計將為523億日圓，比上年增長13.1%。

此前，國家政府持有53.4%的股份，東京都政府持有46.6%，但隨著本次上市，各自將出售，國家和東京都的合計持股比例將降低至50%。

政府則是決定直到2027財政年度為止，政府透過出售股票所獲得的收入，將分配給東日本大地震的重建預算。未來上市後，地下鐵公司希望透過房地產、分銷等多元化業務發展，提升服務、並擴大利潤。



顯示東京地下鐵初始價格的監視螢幕＝23日上午、東京都中央區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]