18歲女店員頸部被刺身亡＝東京新橋餐廳男客人遭逮捕
Newsfrom Japan社會
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
27日凌晨5時40分左右，東京港區新橋一棟多用途大樓一樓的一家女子酒吧撥打110報警稱，「店經理正在逮捕一名顧客」。當警視廳愛宕警察署的人員趕到現場時，發現來自江戶川區筱崎町的店員谷澤優奈（18歲）被一名男性顧客用刀刺傷脖子，送醫不治身亡。警方因涉嫌謀殺未遂逮捕一名男子，現在將嫌疑更改為蓄意謀殺。
根據警察局介紹，嫌犯是群馬縣澀川市白井市人，49歲，職業不明，名為千明博行。他承認犯下罪行，並說：「我用隨身攜帶的刀刺傷被害者」。同一天，警局也搜查千明的家。
26日晚上11點左右，千明到達店裡，谷澤主要是一對一地替顧客服務。犯案用刀看起來為一把水果削皮刀，刀片長度約10公分，嫌犯稱把它放在包包裡。
當時店內有多名顧客和員工。店經理當場逮捕嫌犯，另一名店員則撥打110報案。
根據調查人員稱，谷澤本月早些時候諮詢警視廳，稱「我通過約會APP認識的一個男人偷了我的錢。我想要回我的錢」。該男子據信是千明，警局懷疑兩人之間存在財務糾紛，將調查是否與事件有關。
事發現場位於距JR新橋站約300公尺的市中心，店面林立。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]