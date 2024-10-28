18歲女店員頸部被刺身亡＝東京新橋餐廳男客人遭逮捕

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27日凌晨5時40分左右，東京港區新橋一棟多用途大樓一樓的一家女子酒吧撥打110報警稱，「店經理正在逮捕一名顧客」。當警視廳愛宕警察署的人員趕到現場時，發現來自江戶川區筱崎町的店員谷澤優奈（18歲）被一名男性顧客用刀刺傷脖子，送醫不治身亡。警方因涉嫌謀殺未遂逮捕一名男子，現在將嫌疑更改為蓄意謀殺。

根據警察局介紹，嫌犯是群馬縣澀川市白井市人，49歲，職業不明，名為千明博行。他承認犯下罪行，並說：「我用隨身攜帶的刀刺傷被害者」。同一天，警局也搜查千明的家。

26日晚上11點左右，千明到達店裡，谷澤主要是一對一地替顧客服務。犯案用刀看起來為一把水果削皮刀，刀片長度約10公分，嫌犯稱把它放在包包裡。

當時店內有多名顧客和員工。店經理當場逮捕嫌犯，另一名店員則撥打110報案。

根據調查人員稱，谷澤本月早些時候諮詢警視廳，稱「我通過約會APP認識的一個男人偷了我的錢。我想要回我的錢」。該男子據信是千明，警局懷疑兩人之間存在財務糾紛，將調查是否與事件有關。

事發現場位於距JR新橋站約300公尺的市中心，店面林立。



一名女店員被一名男子刺死後，警察廳的探員正在調查女子酒吧所在的建築周圍區域＝27日上午、東京都港區



嫌犯千明博行離開警視廳愛宕警察局＝27日下午、東京都港區



警視廳人員正在搜查一名因在女子酒吧刺傷人而被捕的嫌犯千明博行的家＝27日夜、群馬縣澀川市

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