眾議院大選：執政黨未過半受衝擊、石破茂歸咎於「政治和金錢」恐被問責

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自民黨和公明黨兩黨在這次的眾議院選舉中未能聯合過半而受到衝擊。自2012年自民黨政權重新執政以來，一直存在的「一強多弱」結構也發生重大變化，執政黨矢言要「消減」派系私用資金醜聞，但是國民卻對執政黨說了「不」。使得政治局勢突然變得更加不確定，今後為了執政順暢，似乎有必要讓一部分在野黨參與多數派內閣運作。

「最大的問題是對『政治和金錢』問題無法得到民眾諒解」。日本首相石破茂（自民黨總裁），27日晚間在富士電視台等節目中總結失敗的原因。

首相取消了當天計劃的百貨公司購物行程，在眾院議員會館事務所和宿舍之間來回穿梭，並透過電話等搜集資訊。一待晚上7點剛過，他就帶著嚴峻表情進入黨部。

在自民黨內部，越來越多的人認為黨內高層應該對此負有責任。一位前內閣大臣指出，除了首相「言行不一致」之外，向因私用資金醜聞而未得到官方認可背書的候選人支付2000萬日圓的報導，給了選舉最後階段進一步打擊。他們要求幹事長森山裕和其他據說做出支付津貼判斷的人辭職。

對此，森山在黨本部對記者團表示，「我將盡全力準備補充預算和明年的預算」，並宣布打算繼續擔任黨幹事長。選對委員長小泉進次郎在東京FM節目中表示，「作為選對委員長，我會對選舉結果負責」。

首相將執政黨能否過半一事視為勝利與失敗的分界線，黨內有些人質疑他是否要思考進退。未來是否會發展為「石破下台」的前奏值得關注。另一方面，根據憲法，舉行首相提名選舉的特別國會必須在30天內舉行，因此政治日程上沒有太多迴旋餘地。

有關如果執政黨失去過半優勢該怎麼辦，首相只表示，「有多種方法可以做到這一點，無論是通過聯合執政還是內閣外的合作都可」，表明可能會呼籲一些在野黨合作。自民黨相關人士表示：「如果能夠透過自民黨和公明黨，增加獨自參選的國會議員來維持政權，那麼首相就還能夠繼續執政」。

對於已經當選的但當初被自民黨列為「非官方認證」的當選人，首相僅表示：「我們只必須考慮是否能夠獲得人民的理解」。



自民黨幹事長森山裕（右）與政調會長小野寺五典接受媒體採訪＝27日下午、東京・永田町的黨本部



自民黨選對委員長小泉進次郎接受媒體採訪＝27日下午、東京・永田町的黨本部

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