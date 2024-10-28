選對委員長小泉進次郎辭職＝石破首相將迅速重建政權

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眾議院選舉一天後，首相石破茂（自民黨總裁）28日上午在黨本部出席了臨時役員會議。就執政黨和公明黨合計未能獲得多數席位，未來如何因應一事進行討論。會中確認將快速做出重建政權的政策。選舉慘敗後，選對委員長小泉進次郎先向首相遞交辭呈，並獲得接受。首相並於當天下午以總裁身分召開記者會。

首相表示，他將呼籲與在野黨一起合作，以維持政府運作。被認為是希望與國民民主黨等一起合作。

執政黨未能達成過半的目標，連自民黨內部也有要求跟行政層問責之聲浪。不過，首相否認會辭職。幹事長森山裕也表示打算繼續擔任幹事長。

日本內閣官房長官林芳正，在28日上午的記者會上強調，「我們希望支持首相」。對於法務大臣牧原秀樹等落選的兩名內閣大臣，他表示「希望他們繼續履行職責」。石破並說明他們都尚未提出辭職。

另一方面，公明黨代表石井啟一在黨本部召開記者招待會，談到眾議院選舉落敗後未來如何進退時則表示「如果不再擔任國會議員，是很難繼續擔任黨代表」。但他也表示「我會在黨內進行協商，包括建立新制度來建構黨」對自身未來沒有明確表態。公明黨未能保持住在選舉前的32個席次。

石井並指出，自民黨的私用資金醜聞已成為不利因素。他並特別表示，向非黨內認證的候選人給予2000萬日圓援助是「造成了巨大（對自民黨）傷害」。



選對委員長小泉進次郎進入自民黨本部＝28日上午、東京・永田町



日本首相石破茂進入自民黨本部＝28日上午、東京・永田町



日本首相石破茂（中）等出席自民黨臨時役員會＝28日上午、東京・永田町黨本部



公明黨代表石井啟一召開記者會＝28日上午、東京都新宿區

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