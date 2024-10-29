「原子彈倖存者的工作受到高度讚揚」＝諾貝爾和平獎官方對被團協聲明

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諾貝爾和平獎得主的日本原子彈和氫彈受害者組織委員會（日本被團協），於28日收到諾貝爾獎協會聲明讚許表示，「每一位原子彈倖存者的工作都受到高度讚揚」。被團協稱對此受負重諾，並承諾會盡最大努力，將其理念傳遞給年輕世代。

此外，在12月10日於挪威首都奧斯陸舉行的頒獎典禮上，代表委員田中熙巳（92歲）將發表演說。挪威諾貝爾獎委員會已經在其網站上宣布。

被團協在聲明中表示，自從他們在國際廢除核武運動（ICAN）於2017年獲獎以來，原先他們也覺得獲獎希望不大。聲明寫道「我們簡直不敢相信自己的耳朵。看到運動的理念能被理解，我們很感動。想與許多已故前輩分享這片喜悅」。

諾貝爾獎委員會表示，該獎項是為了表彰原子彈倖存者，他們畢生呼籲廢除核武器，並表示「沒有人應該經歷同樣的痛苦」，並讚揚他們透過其痛苦經歷，持續作見證之精神。



挪威諾貝爾獎委員會寄來的和平獎頒獎通知（日本被團協提供）

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