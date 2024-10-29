「深受假廣告所害」＝30人集體向臉書母公司提告超過4億日圓

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全國30名投資詐騙受害者，29日集體指控在未經有名人許可的情況下，擅自在社交媒體上留下使用該名人臉部照片和姓名的虛假廣告，並同時向全國5個地方法院對美國臉書母公司Meta提起訴訟，將尋求賠償。

訴狀中稱，原告透過Meta所經營的臉書Facebook、和Instagram上發布的虛假廣告引誘下投資，並遭到詐騙。據了解，部分原告已匯出超過1億日圓的金額。

自2023年初以來，自稱商人前澤友作和堀江貴文的廣告，一直出現在Facebook和其他網站上，前澤和其他人最遲從該年年中起就開始一直要求刪除或停止發布這些廣告。原告聲稱「Meta對允許虛假廣告繼續存在負有責任」。

在向大阪地方法院提起訴訟後的記者會上，原告律師團團長國府泰道表示：「Meta公司藉口難以消除有問題的廣告，但我們想明確表示，允許虛假廣告繼續下去本來就是違法的」。

今年4月，居住在神戶等地區的4名男女，同時向神戶地方法院提起類似訴訟，要求Meta的日本分公司和美國母公司賠償損失，目前該案正在審理中。辯護團隊已經設立損害諮詢管道，並正在考慮向其他地區法院提起訴訟。



原告律師團前往大阪地方法院起訴Meta公司＝29日上午、大阪市北區

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