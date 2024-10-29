小學、國中和高中學生自殺率居高不下＝女性自殺率四年來首次下降

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29日的內閣會議上，日本政府批准2024年版《預防自殺白皮書》。數據顯示2023年小學生、中學生和高中生自殺人數仍居高不下，為513人，與前一年（514人）幾乎持平，持續維持最高水準。從自殺總人數來看，男性自殺人數連續二年增加，而女性自殺人數則四年來首次下降。

小學生、國中生、高中生自殺人數分別為高中生347人、中學生153人、小學生13人。

自殺人數下降的同時，孩童自殺人數卻在上升，白皮書分析2009年至2021年中小學生自殺的原因和動機。結果，小學生是受到「家人的管教和責罵」特別多。在國、高中生中，隨著男生年級的提高，「學業成績不佳」、「對職業選擇感到擔憂」等學校問題的比例呈上升趨勢。對女孩來說，原因往往與人際關係有關，例如「與同學不和」。

從地區來看，「北海道和東北地區」的小學生、中學生和高中生自殺人數比其他地區早了約兩週。這預計與暑假提前一到兩週結束有關。

2023年自殺總數為2萬1837人（比前一年減少44人）。自殺率（每10萬人中有多少人自殺）為17.6人，與前一年（17.5人）幾乎持平。男性人數連續第二年增加，達1萬4862人（比上年增加116人），而女性人數四年來首次減少，為6975人（比上年減少160人）。

從原因．動機來看，「健康問題」是最常見的，其次是「經濟．生活方式問題」和「家庭問題」。自2020年以來，許多年齡層的自殺率都在上升，其中青少年呈現逐漸上升趨勢。從職業來看，「無業」是最常見的選項，但與前一年相比，男性和女性的就業人數均有所增加。

2023年，日本政府制定《兒童自殺對策緊急強化計畫》。政府正在著手分析自殺原因，並建立針對多職種的自殺預防團隊。



教室（照片為示意圖）

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