JR地方路線赤字頻仍：JR東日本達757億日圓、JR西日本233億日圓

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JR東日本和JR西日本，於29日公佈地方鐵道路線的收入和支出狀況，有鑑於乘客量下降，公司獲利能力正在惡化。JR東日本的36條路線、72個區間全部出現虧損，2023財政年度赤字總額約為757億日圓。即使在JR西日本，也有17條路線和30個區間出現虧損。2021年至2023年的平均赤字約為233億日圓。經營環境日益艱辛，不少路線、路段受人口減少等因素影響，載客率下滑。

JR東日本公布每日均每公里乘客數（運輸密度）低於2000人的路段。目標區域為相當於整個操作區域的40%。由於受暴雨災害等災害影響的路段恢復運營，較2021年增加了10個路段。在62個可比部門中，赤字總額已擴大至約655億日圓（2022財年約為648億日圓）。

72個路段的運輸收入總計約63億日圓，營運費用總計約821億日圓。自2022財政年度起，羽越線（村上-鶴岡）的赤字規模最大，達49.68億日圓。獲利能力極差的久留里線（久留里-上總龜山）則是每賺100日圓就需要花費1萬3580日圓賺成本營運。

在幾乎無收益的地方某些路段，該公司正在與沿線的地方政府討論未來的交通選擇。至於預計載客情況不會改善的路段，JR東日本表示，「我們將了解當地居民與現狀，並討論可持續性交通系統」。

JR西日本的目標營運區段中，赤字最大的是山陰線（出雲市 - 益田），達30.8億日圓。藝備線（東城-備後落合）2023年的日均乘客量為每公里20人。每賺100日圓就需要花費1萬1766日圓成本。



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