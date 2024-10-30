聯合國委員會建議日本修改《皇室典範》＝並建議考量夫婦別姓制度

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【巴黎時事】聯合國聯合國消除對婦女歧視委員會，於29日這天睽違8年首次發布對日本審查「最終見解」，並建議修改《皇室典範》中不允許女性皇室成員繼承皇位一項。該見解也呼籲進行法律改革，為已婚夫婦引入選擇夫婦別姓，然而該「最終見解」是不具法律約束力。

《皇室典範》中規定「皇位由皇統的男性成員繼承」。2016年聯合國委員會上次審議時，在最終見解案中，曾加入要求進行修改，但遭到日本政府以程序等理由反對，該案後來被刪除。

日本政府於本月17日在瑞士日內瓦舉行的審查中強調，「天皇制度是在歷史和傳統的背景下，得到國民的支持，並走到今日」。日本政府認為，王位繼承的性質是「關係國家根本的問題，不宜由委員會處理」。

相較之下，最終見解指出，《皇室典範》中規的定「違背了《消除對婦女歧視公約》的宗旨和精神」。因此希望「建議修改《皇室典範》，以確保在皇位繼承方面男女平等」，並希望參考該條約的其他締約國之經驗。

同時，該委員會在過去2003年、2009年和2016年的3次審查中多次指出，《民法》中要求夫妻同姓的規定具有「歧視性」。上一次則是在2016年，委員會呼籲日本政府應該「毫不拖延地」即刻修改法律。

不過，日本政府這次也保持謹慎態度，表示對於已婚夫婦是否可以選擇別姓稱「國民輿論存在分歧」，並稱「有必要獲得廣大國民理解」。因此，委員會要求日本能在未來兩年內落實這些建議所採取之步驟並報告。



聯合國旗（資料照片）

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