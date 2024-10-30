東京高院裁定不承認同性婚姻「違憲」＝稱「歧視性待遇」但毋須國賠

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因《民法》和《戶籍法》中不允許同性婚姻的規定，是否違反憲法中保障「婚姻自由」與「法律平等」一事，居住在東京、沖繩縣和德國的7名男女就此對日本政府提起訴訟，東京高等法院並做出半絕。主審法官谷口園惠裁定此舉違憲，稱這是「基於性傾向的歧視性待遇」。然而國家賠償的要求則被駁回。

這是高等法院對過去五個地方法院提起的類似訴訟中的第二次裁決。地方法院認定上，札幌地院和名古屋地院都認定違憲，東京地院的兩起與福岡地院也揭示違憲，大阪地院則是傾向合憲。今年3月，札幌高等法院首次做出裁決，認為該法案不僅在法律平等方面，而且在婚姻自由方面也都違憲。

在這天的裁決中，審判長谷口表示，與自己選擇的伴侶合法結婚是「一項重要的法律利益，構成穩定和充實的社會生活基礎」，並表示同性伴侶也應該合法結婚他說，應受到平等的尊重。

谷口接著指出，除了生兒育女並非婚姻的本質目的外，由於國民意識的轉變，支持同性婚姻的人數也在增加。法院認定，基於性傾向這個不可改變的屬性來區分婚姻與男女婚姻「確實沒有合理依據」。

然而，對於是否侵犯婚姻自由，高院並未做出判斷。

另一方面，有意見指出，最近才做出禁止同性婚姻的規定違憲的裁決，最高法院也沒有統一判決。另外，高等法院也駁回賠償要求，稱國會未能對同性婚姻進行立法，因此不能被視為非法行為。



東京高等法院對同性婚姻訴訟做出裁決後，嶄露笑顏的原告＝30日上午、東京都千代田區



原告們在同性婚姻訴訟二審判決前進入東京高等法院＝30日上午、東京都千代田區

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