兩陛下在秋季遊園會上與奧運金牌得主等1400人歡談

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由天皇和皇后兩陛下所主辦的秋季遊園會，30日下午在東京元赤坂的赤坂御苑舉行。大約有1400人參加，包括巴黎奧運和帕運金牌得主，如女子標槍運動員北口榛花等皆與會。兩陛下與長女愛子內親王以及其他皇室成員出席，微笑著互相致意。

男子柔道66公斤級運動員阿部一二三選日文說：「我努力訓練同時，心裡也想著『必須為我的妹妹贏得一枚金牌』」，天皇陛下則回說：「的妹妹一起切磋琢磨才能夠到今天成就呢」。

當天皇陛下確認北口榛花的紀錄為「65公尺」時，北口榛花說：「我想我能夠穿過池塘（園遊會）」，引發在場笑聲。

當皇后向滑板運動員吉澤戀和堀米雄斗透露自己小時候曾玩過滑板時，吉澤很驚訝並回答說：「我們可以一起玩滑板呢」。

皇后對正在重建東日本大地震中受損的福島縣浪江町的建築師隈研吾說，「希望能重建一個美好的城鎮」。

宮內廳今年改變做法，將配偶的全名也寫在名牌上。受招待客人睽違6年，享受到日本政府御料農場產的食菜所做的成吉思汗料理鍋等招待。



在秋季遊園會上，天皇和皇后兩陛下與女子標槍運動員北口榛花（右四）交談＝30日下午、東京・元赤坂的赤坂御苑



天皇與皇后兩陛下、秋篠親王夫婦及其他皇室成員出席秋季遊園會＝30日下午、東京・元赤坂的赤坂御苑



天皇和皇后兩陛下在秋季遊園會上與柔道運動員阿部一二三（右三）交談。＝３０日午後、東京・元赤坂の赤坂御苑

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